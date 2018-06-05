Алексей Иванов (general_ivanov1) wrote,
Алексей Иванов
general_ivanov1

Выставка работ Сергея Шойгу


Несколько лет назад вездесущие журналисты узнали, что Сергей Шойгу на досуге рисует пейзажи своей малой родины - Тувы, занимается изготовлением поделок из дерева.

Впервые работы министра обороны России будут представлены широкой публике в Национальном музее Республики Тыва "Алдан-Маадыр" в Кызыле. Выставка открывается 6 июня, и продлится до конца июня. Живопись, графика, художественная резьба по дереву (вазы, шкатулки, скульптуры и др.).







Сергей Кужугетович предоставил свои работы для художественно-выставочного проекта "Несокрушимая и легендарная" (в рамках республиканских Дней армейской культуры). Основную часть проекта составляют выставка работ Студии военных художников имени М. Б. Грекова, выставка плакатов из фондов Центрального музея Вооружённых сил и фотовыставка "Армия России" Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства Обороны РФ; Военная историческая библиотека Генштаба ВС РФ покажет раритетные издания, включающие карты и схемы азиатской части России.

Вообще, Шойгу старается не афишировать подробности частной жизни. Лишь изредка появлялись фотографии (в "МК" и в Facebook главы Тувы Шолбана Кара-оола), свидетельствующие о хобби министра обороны.












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